Bakanlar Kurulu, Sağlık Üst Kurulu ile istişare içerisinde yeni kararlarını açıkladı

İş dünyasını ve özel sektör emekçilerini ilgilendiren karar, gece saat 22 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağının yeniden getirilmiş olmasıdır.

Bu kararla birlikte işletmelerin ve vatandaşların sorumlulukları daha da artmıştır. Kurallara uymak ve uygulamak, devletin denetimine gerek kalmaksızın her vatandaşın ve işletmenin öncelikli görevidir.

Ülkede vaka seyrinin farkındayız. Sürecin başından bu yana sağlık ve ekonominin aynı paralelde kararlarla yönetilmesi gerektiğini savunduk. Aynı noktadayız.

Sağlık sistemini zora sokmadan, özel sektörün üretime devam etmesi ancak ve ancak vaka sayılarının kontrol altında tutulması ile olur.

Bunun için işletmelerimize ciddi sorumluluklar düşüyor.

Kuralları sonuna kadar uygulamak, bulaşı azaltmak, birbirimizi korumak daha da önem kazanmıştır.

Tam kapanma olmaması ve sektörlerin ayakta kalması için şimdi kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak ilerleyeceğiz.

İşletmeler de çalışanlar da bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Bu mücadeleyi işbirliği ve ülke sevgisi içerisinde birlikte kazanacağız.