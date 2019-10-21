Spor

Baf’ın kazanmasındaki faktörler…

21 Ekim 2019
Mustafa Özsoy

 Mustafa ÖZSOY

Başkentte oynanan önemli karşılaşmada 3 puanı çıkaran deplasman takımı Ülkü Yurdu oldu. Göçmenköy için zirveye tutunma, Ülkü yurdu için alt sıralardan çıkıp rahat bir nefes alma karşılaşmasıydı. Böylesine önemli bir karşılaşmanın ilk yarısının ilk 15 dakikası iki takımın da pas hataları ile geçildi. Sahada oyun üstünlüğünü alan ve rakip kalede pozisyon üretebilen nerdeyse yok gibiydi. İlerleyen dakikalarda da öyle geçildi. Vasat futbol keyfisiz ve gol pozisyonun olmadığı ilk devrenin son dakikalarına gelinirken Kemal Uçaner’in ortasında Joseph Göçmenköy’ü öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Ülkü Yurdu daha iyi başladı ve beraberlik golünü de Kossi ile erken buldu. İşte ne olduysa beraberlik golünden sonar oldu. Göçmenköy’de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ahmet Coşkun’dan sonra 56 dakikada stoperde oynayan Lawal’ın sakatlanıp oyundan çıkması saha içinde de Göçmenköy’ün oyun planlarını altüst etti. Lawal’ın yerine golü atan Josph stopere çekilmesi, John Okoli’yi ileride tek başına bırakırken, bir de  İsaac’ı kilitlemesi Göçmenköy’ü bitirdi.

Baf Ülkü Yurdu’nda sahanın  iyilerinden olan İbrahim Hatay’ın ikinci asistinde yine Kossi ile üstünlüğü yakalayan Baf ülkü yurdu, oyun üstünlüğünü de ele aldı.

Ancak golü bulunan Göçmenköy oldu. Ani gelişen bir atakta John Okoli’nin vuruşunda topa son dokunan Atanda kendi kalesine atığı golle  Göçmenköy beraberliği yakaladı.

Bu dakikaya kadar iki golün asistliğini yapan ve sahanın yıldızı olan Ahmet Hatay’ın belindeki bel ağırları nedeniyle oyundan çıkması Göçmen için bir avantajdı.  Ancak, daha sonradan Azat’ın yerine oyuna giren Yankı, hem üçüncü golün asistliğini hem de perdeyi kapatan golü atan isim oldu.

Ülkü yurdu Göçmenköy karşısında iki farklı galibiyeti  yakalarken bir anlamada da  çok önemli üç puanı alan takımdı.

Göçmenköy’ün bu karşılaşmada, orta sahanın bel kemiği Ahmet Coşkun’un olmayışı ve ikinci yarının başında Lawal’ın sakatlıp da oyundan çıkması sahada etkisiz kalmasındaki en büyük faktördü.

Göçmen’in zirveye yürüyüş umutları bu yenilgi ile yok olurken, Baf aldığı 3 puanla alt sıralardan kurtulup kendine geldi.

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