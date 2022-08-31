Andreas Cornelius resmen Kopenhag’ta

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, Danimarka’nın Kopenhag takımına transfer oldu. Bordo-Mavililer, bu transfer için 6 milyon Euro bonservis bedeli alacak.

Trabzonspor’un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Andreas Cornelius, Danimarka’nın Kopenhag takımına transfer oldu. İlk olarak Kopenhag, Andreas Cornelius için Trabzonspor’la anlaşma sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere yola çıktığını açıkladı. Danimarka ekibinden yapılan açıklamada, “Trabzonspor’dan Andreas Cornelius’un transferi için anlaşmaya varıldı. Danimarkalı milli oyuncu Kopenhage’a gelip sağlık kontrolünden geçecek ve daha sonra bireysel konularda görüşmeler yapacak. Plana göre 29 yaşındaki Cornelius, bugün Roskilde Havaalanı’na gelecek. Sözleşme nihayetleninceye kadar basına herhangi bir açıklama yapılmayacak. Sağlık kontrolleri tamamlanıncaya ve sözleşme görüşmeleri sonuçlandıktan sonra bilgilendirme yapılacak. Kopenhag’dan şu anda başka bir yorum yapılmayacak. Andreas’ı tekrar Kopenhag’da görmeyi dört gözle bekliyoruz” denildi.