Alkollü sürücü virajı alamadı bariyerlere çarptı

Lefkoşa-Girne anayolu’nda meydana gelen kazada GT 533 plakalı salon araç sürücüsü 22 yaşındaki Muhammed Resul Yaşar’ın alkollü olduğu tespit edildi. Yaşar’ın 131 miligram alkollü olduğu tespit edildi.

Polis basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 04.04.2021 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolu 14-15 kilometreleri arasında Lefkoşa istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (131 mlgr) seyreden Muhammed Resul YAŞAR (E-22) yönetimindeki GT 533 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere aracının sağ arka ve ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.