Ali Yöney’in tedavisi Yakın Doğu Hastanesi’nde devam ediyor

İşlediği sırada yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Ali Yöney’in tedavisi sürüyor.

Gümrük memuru olan ve aynı zamanda spor yazarlığı da yapan, eski futbolcu ve spor adamı Ali Yöney’in yaşadığı rahatsızlık tüm sevenlerini derinden üzmüştü.

İlk müdahale ve tedavisi Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan Ali Yöney’e beyin anjiyosu yapılmıştı. Hastanedeki tedavi süreci devam ederken, ailesinin isteği ile YDÜ Hastanesine götürülen Ali Yöney’in tedavisine, yaklaşık 10 gündür Yakın Doğu Hastanesi’nde devam ediliyor.

Hastanenin 6.katında tedavisi süren Ali Yöney’i gazeteci arkadaşı Ahmet Özsoy ziyaret ederek kendisi ve eşi ile görüştü. Kanama olan bölge tam anlamı ile temizlenmeyen Ali Yöney’in tedavisini bir süre daha devam edilecek.

ALI YÖNEY VE AİLESİ TEŞEKKÜR ETTİ

Zaman zaman yaşadığı rahatsızlığın etkisini gösteren Ali Yöney, genel anlamda iyi durumda. Hayati riski atlattığı belirtilen Yöney, Ahmet Özsoy vasıtası sevenlerine mesaj gönderdi.

Bilinci açık olan ve yaşadıklarını hatırlayan Yöney, “güzel dileklerde bulunan, hastahaneye gelen, mesaj gönderen, arayan herkese sonsuz teşekkür ederim. İnşallah daha iyi olacak ve yine eski hayatıma dönerek aranızda olacağım” dedi.

Ali Yöney’in ailesi de herkese teşekkür ederken, çok sayıda telefon ve mesaj geldiğini, zaman zaman bazı çağrı ve mesajlara cevap veremediklerinden herkesin anlayışla karşılamasını istediler ve herkesten Allah razı olsun dileklerini gönderdiler.