Alayköy yolunda feci kaza..

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 14:30 sıralarında, Alayköy yolu üzerinde, Sevim Aygüner (K-25), yönetimindeki FF 799 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak ağaca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevim Aygüner ile araçta yolcu olarak bulunan Fidan Aygüner (K-54) ve Mahmut Efe Göçer (E-1,5) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, meydana gelen yangın sonucu 3 adet selvi ağacı ve yol kenarındaki kutu otlar yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.