Alameti kerametinden büyük

KKTC’de klasörler dolusu suç dosyası bulunan, Bakanlar Kurulu’nun 3 kez ihraç edilip 2 kez affetiği Veysi Çelik, yasadışı yollardan KKTC’ye girdi, Balalan Balıkçı Barınağı’ndan kaçmaya çalışırken yakalandı

USLANMADI: 2007’de sınır dışı edilen Çelik, 2016’da Bakanlar Kurulu kararı ile affedilerek adaya döndü. Çelik aynı yıl, “telefonda taciz” ve “ölümle tehdit” suçundan tutuklandı 8 Aralık 2017’de ikinci sınır dışı edildi. Yeniden affedilen Çelik’in adı Haziran’da Mağusa’daki kurşunlama olayına karışmıştı

DOSYASI KABARIK: Veysi Çelik’in KKTC’deki suç dosyasında “kundaklama”, “ağır yaralama”, “şiddet tehdidi”, “meskûn mahalde ateş açma”, “telefonda taciz”, “polisleri ölümle tehdit”, “kurşunlama”, “adam yaralama” gibi birçok suça yer alıyor

CEZAEVİNDE BEKLEYECEK: Son olarak geçen Haziran’da Mağusa ve Girne’de kurşunlama olayına adı karışan ancak o sıralarda güneyde olduğu tespit edilen Çelik, 11 Ağustos’ta Beyarmudu’nda askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçti. Çelik, 12 Ağustos’ta Balalan Balıkçı Barınağı’ndan kaçmaya çalışırken Narkotik’in operasyonda tutuklandı

Evrim KAMALI

Kurşunlama ve yaralama dahil ülkede birçok olaya karışan ve hakkında iki kez ihraç kararı verilip, Bakanlar Kurulu kararı ile de 2 kez affedildikten sonra işlediği son suçtan dolayı ihraç edilen Veysi Çelik, yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yaptı.

KKTC’de herhangi bir yasal bağı bulunmayan ve önceki gün tutuklanan Çelik, dün Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlı Veysi Çelik’in 11 Ağustos 2019 tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçtiğini anlattı.

Seven, zanlının Beyarmudu’ndan yasal olmayan yolla ülkeye geçiş yaptığını itiraf ettiğini belirtti.

1 yıl içerisinde 2 kez ihraç edildi

KKTC’de ismi, “kundaklama”, “ağır yaralama”, “şiddet tehdidi”, “meskûn mahalde ateş açma” gibi birçok suça karışan, 2007 yılında cezasını çekip KKTC’den ihraç edilen ancak, 2016 yılında Bakanlar Kurulu’yla ihracı kaldırılıp yeniden adaya dönen Veysi Çelik, Ekim 2017’de “telefonda taciz” suçlamasıyla ifade vermek üzere çağrıldığı Girne Polis Müdürlüğü’nde olay çıkarmış ve polisleri ölümle tehdit suçundan tutuklanmıştı. Bir ayı geçmeyecek süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilen Veysi Çelik, mahkeme emri ile 8 Aralık 2017 tarihinde ülkeden ihraç edilmişti. Zanlı yeniden affedildi ve yine ülkeye döndü.

Çelik’in adı Haziran 2019’da da Gazimağusa’da ve Girne’de kurşunlama olaylarına karışmıştı. Bu olaylar olduğunda Çelik, güney Kıbrıs’ta olduğu belirlendi.

Duramadı, geldi

Mağusa ve Girne’de meydana gelen kurşunlama olayları ile ilgili aylardır polisin aranan şahışlar listesinde adı olan zanlı Veysi Çelik, 11 Ağustos 2019 tarihinde Beyarmudu’nda askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçti.

Çelik, Balalan Balıkçı Barınağı’ndan 12 Ağustos’ta yasadışı yollardan ülkeden kaçmak isterken Narkotik polisinin aldığı bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda tutuklandı.

Veysi Çelik, dün de Lefkoşa’da “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan askeri mahkemeye çıkarıldı.

Artık cezaevinde

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven, Zanlı Çelik’in KKTC’de yasal bağı olmadığını söyleyerek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 2 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.