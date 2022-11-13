Ahmet Özsoy yazdı: Küçük Kaymaklı-Gençlik Gücü maç yorumu

Kaymaklı ile Gençlik Gücü arasında oynanan tüm maçlar genelde heyecanlı geçer. Hatta Kaymaklı’nın genelde GG’ye karşı pek şansı da tutmaz. Zorlanır GG karşısında hep.

Bugün de Ruso Stadı’na giderken bu hayal ile gittim. Ancak tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradım.

Futbol adına bildiğimi de unutmaktan korktum sahadaki oyundan dolayı.

Yıl olmuş 2022, takımlar topu oyuna sokarken artık kaleciyi kullanıyor, kısa paylaşmalarla çıkıyor, organize hücumlar gerçekleştiriyor. Avrupa’da tabi bu durum.

Ruso’daki Kaymaklı-GG maçında ise 90’ların futbolunu izledik. Defanstan çıkarken 60-70 metre uzun toplarla çıktılar.

Uzun paslarla gelen toplara gelişigüzel tek vuruşla karşılık verdiler. Tamamen guduru futbol yani.

Maç boyunca bir etkili şut, kaleyi tutan şut hatta, etkili bir orta, 3 paslı bir hücum organizasyonu, ver-kaç veya.. Hiçbirşey göremedik bugün. Hatta top kontrolünü bile doğru düzgün yapamayan futbolcular vardı sahada. Süper Lig…

Sezon başı da 150-200 bin TL istiyor bu futbolcular. Güzel traş olup, parlak veya renkli ayakkabı giyip, instagram paylaşımı ile kendilerine önemli bir futbolcu havası katıyorlar ama hikaye..

5 kuruşluk futbol görmedik bugün. Hakemimiz de sağolsun uzun zamandır düdük çalmazdı sanırım, bol bol düdük çaldı. Futbol değil basketbol havasında bir hakemlik yaptı bugün. Üstüne her duran top, kale autları da 1 dakikadan erken oyuna girmeyince, 90 dakikada 20-25 dakika futbol ya izledik ya izlemedik.

Tam bir mahalle maçı oldu yani bugün..

Gün adına dikkat çeken, GG’de oyunda kaldığı süre boyunca etkili pas yapan, top kaybetmeyen, ikili mücadelelerde ayakta kalan ve kazanan bir Raif oldu. GG’de ayrıca top ona gittiğinde başka kimsenin oynamadığını düşünen Hasan Akkuyu, daha fazla pas oyununa girerse GG daha rahat gol bulabilir.

Kaymaklı’da ise günün dikkat çeken, sonradan savunmacı olan Mehmet Göçben idi.