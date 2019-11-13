Fevzi BEYAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Çetinkaya Başkanı’nın FIFA’ya gönderdikleri yazıların cevabı nihayet geldi…

FIFA adına Veren Mosenga-Omba imzalı cevabi yazıda ‘iğneli’ anımsatmalar yapılırken, 5 Kasım 2013 tarihinde KTFF (Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile CFA(KOP)Kıbrıs Futbol Federasyonu arasında imzalanan anlaşmaya atıfta bulunuldu. İmzalanan bu geçici anlaşmanın bugüne kadar uygulanmadığı üzücüdür” tümcesiyle de topu, bize atmış oldular! FIFA yetkilisi bununla da yetinmeyip; “FIFA, UEFA ile tam bir işbirliği içinde, geçici anlaşmanın uygulanmasını sağlamak için ilgilenen herkesin hizmetindedir” demekle beklentisini işaretlemiş oldu.

Öyle görünüyor ki bundan böyle bizlere uygulanan sportif yaptırımları her dile getirdiğimizde, karşımıza, bu garabet’ metin çıkarılacaktır…

Okutan ve Adal Federasyonlarının imzalamaktan kaçındığı ‘Kıbrıs’ta Futbol İçin Geçici Anlaşma’ Sertoğlu Federasyonu tarafından imzalanması, bizleri böylesi bir durumla karşı karşıya bıraktı!

Özetlersem, 5 Kasım 2013 tarihinde imzaladığımız, daha doğrusu ödenekli, Fransız danışmamız Joreme Champagne İle Orçun Kamalı’nın yanlış stratejileri sonucu olarak böylesi bir durumla karşı karşıya bırakıldık. Öyle görünüyor ki acısı şimdi çıkıyor…

Bir taşla 2 kuş

KTFF’nin 17 Haziran 2019 yazısı ile Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı’nın 23 Temmuz 2019 tarihli “Bu adaletsiz durumun (Spor yaptırımların) üstesinden gelmek için yardımlarınızı rica ediyoruz” içerikli yazılarına FIFA; KTFF’ye hitaben yazılmış yazıyı Bülent Dizdarlı’ya, 5 Kasım 2013 tarihinde imzalanan anlaşmayı da ekleyerek gönderdi. Başka bir deyişle FIFA, bir taşla iki kuş vurup, yazıların ekini CFA(KOP) ve Marios Lefkarides’e de göndererek rahat bir nefes almıştır…

Yazılar-yanıtlar

Söz konusu yazı ve yanıtları özetleyip, sizlerin yorumuna bırakırken, işimizin bir başka baharın ötesine atıldığını vurgulamak isterim. Eğer ‘anlaşma’ imzalanmamış olsaydı FIFA, bizleri bir yere vardırmak adına görüşmeleri sürdürmek zorunda kalacaktı. Şimdi ise ‘anlaşma’ yapılıp imzalanmıştır diyerek anlaşmanın yürürlüğe girmesini beklemekteler!

FIFA yanıtının satır başları: “Kıbrıs adasındaki futbolun durumu ile ilgili 17 Haziran 2019 tarihli mektubunuz için teşekkür ederiz. Cevabımızın normalden uzun sürmesine neden olan süreç, konuyla ilgili tüm ilgili paydaşlarla kapsamlı bir danışma süreci tamamlamaktı. Bunun sizi rahatsız etmediğine inanıyoruz.

FIFA’nın Kıbrıs adasındaki futbol toplulukları arasında futbolun ilerlemesini kolaylaştırmaya tamamen bağlı olduğunu yinelemek isteriz. Bu bağlamda, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) arasındaki ilişki ile ilgili 1996 teklifine atıfta bulunduğumuzu not ederiz. Ayrıca KTFF’ye bağlı kulüpler ve FIFA üyesi olan derneklere bağlı kulüpler arasındaki dostluk maçlarının oynanabileceğini açık bir şekilde dilediğinizi belirtiyorsunuz. Ayni konuda bir yazı bize 23 Temmuz 2019’da Başkan Bülent Dizdarlı da gönderdi.

FIFA, eldeki konuyu ele almak için geçerli çerçevenin, CFA (Kıbrıs Futbol Federasyonu ve KTFF tarafından imzalanan “Kıbrıs’ta Futbol İçin Anlaşma” geçici olarak kaldığını düşünüyor. Geçici anlaşmanın bugüne kadar uygulanmadığı üzücüdür.

Karşılaşılan zorluklara rağmen, FIFA, UEFA ile tam bir işbirliği içerisinde, geçici anlaşmanın uygulanmasını sağlamak için ilgilenen herkesin hizmetindedir.”

Yorum sizlerin değerli okurlar…