KıbrısManşet

7 yıl hapis yatacak

21 Aralık 2019

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” sucundan yargılanan Enes Gülyaprağı aleyhindeki dava karara bağlandı

Evrim KAMALI

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarruflarındaki yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile yakalanan Serkan Akgün ile Hasret Şen’den uyuşturucu hap aldığı tespit edilen ancak aleyhindeki suçlamaları reddeden Enes Gülyaprağı, mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile verdiği kararı Kâtip açıkladı.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi.

Kâtip, sanıkların ticari amaçlı ve 500 adet MDMA türü uyuşturucu hap tasarruf etmesini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Kâtip, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Yargıç Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 7 yıl hapislik cezası verdiklerini açıkladı.



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