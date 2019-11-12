EkonomiKıbrıs

Gürcafer: İmar Planı konusunda yalanlar söyleniyor

12 Kasım 2019

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bazı çevrelerin, çalışmalarında sona gelinen Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili yalanlar söyleyerek süreci manipüle etmek istediğini iddia ederek, bu çevreleri  kamuoyu önünde yüzleşmeye çağırdı.

Gürcafer yazılı açıklamasında, “Gelin televizyonda halkın karşısına çıkalım. Ama gelemezsiniz, çünkü yalanlarınız ortaya çıkacak ve oyununuz bozulacak” ifadelerini kullandı.

Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı çalışması ile ilgili “palavraların” havada uçuştuğunu ileri süren Gürcafer,  bilgi kirliliği ve yalanların haddi hesabı olmadığını savundu.

Gürcafer yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatları boyunca toplumu birbirine kırdırmaktan başka hiç birşey başaramamış bazı kesimler yine iş başında… Yine aynı yöntem ve manipülasyonlarla iş dünyasını ‘halk ve memleket düşman’; kendilerini ise ‘halk kahramanı ve yurtsever’ olarak göstermeye çalışıyorlar.”



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