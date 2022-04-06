4 ve 8 yaşındaki oğullarına cinsel saldırı iddiası

Girne’de meydana gelen cinsel saldırı olayında arkadaşı M.P. ile birlikte öz oğullularına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen S.Ö ile arkadaşı M.P tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat zanlılar hakkındaki iddiaları aktardı.

Fezile Kesat, 4 Nisan’da adli şubeye gelen N.Ö isimli kadının boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ö. ile arkadaşı M.P.’nin 4 ve 8 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel saldırıda bulunduğuna dair şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde çocuklarla konuşulduğunu açıkladı. Polis, çocukların hem babaları olan S.Ö. hem de onun arkadaşı .M.P.’nin defalarca cinsel organlarına dokunduğuna, kalçalarını okşadığına dair ifade verdiklerini açıkladı.

Polis, çocukların ilk şikâyetini rehber öğretmene yaptıklarını tespit ettiklerini, bunun üzerine öğretmenin de ifadesine başvurduklarını belirtti. Polis, rehber öğretmenin 8 yaşındaki çocuğun babası ve arkadaşının kendisinin ve 4 yaşındaki kardeşinin özel bölgelerine dokunduğuna dair yaşadığı olayı anlattığını söylediğini açıkladı.

Fezile Kesat, soruşturma amaçlı zanlıların tutuklandığını ifade etti. Zanlıların suçlamaları kabul etmediğini ifade eden polis, 11 kişiden ifade alacaklarını söyledi. Polis, ifade alınacak kişi sayısının artabileceğine vurgu yaparak, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.