3 suçlu, 1 suç, 3.5 yıl hapislik

Narkotik ekiplerince Gönyeli’de 2017 yılında evlerine yapılan baskında 22 gram 383 miligram kokain ile yakalanan Enver Algun, Cemil Uçarcan ve Murat Tabakoğlu’nun yargılanma süreci dün sona erdi

Evrim KAMALI

Gönyeli’de 15 Eylül 2017 tarihinde, kaldıkları eve yapılan baskında 22 gram 383 miligram ağırlığında Kokain ile yakalanan Enver Algun ve Cemil Uçarcan 18’er ay, Murat Tabakoğlu ise 2 yıl hapislikle cezalandırıldı.

Sanıkların denetimli serbestlik talebi, tasarruf ettikleri miktarın yasada belirlenen 3 gramın üzerinde olması nedeniyle reddedildi.

Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı yargıç Şerife Kâtip açıkladı.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi.

Kâtip, sanıkların 22 gram 383 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucuyu ithal ve tasarruf etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Yargıç Kâtip, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile Enver Algun ve Cemil Uçarcan 18 ay ve benzeri suçtan sabıkası olan Murat Tabakoğlu’na 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.