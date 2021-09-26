3 kişi tarafından acımasızca köpeği katlettiler

Akdeniz köyü üzerinde bir bahçe içerisinde yakalanan köpeğin 3 kişi tarafından acımasızda katledilişi kameralara yansıdı.

İrfan Gelengül tarafından görüntülenen olayın Akdeniz köyüne 1 kilometre kala yolun solunda bulunan bahçelerde gerçekleştiğini ve olay yerine uzak oldukları için bu vahşete engel olamadıklarını dile getirdi.

Görgü tanığı İrfan Gelengül 3 kişinin bir köpeği önce kovaladıklarını daha sonra da yakalayarak yaralı halde attıkları vanın arkasında vura vura öldürdüklerini belirtti.

Olayın saat 11:30’da gerçekleştirildiğini dile getiren şahıslar, köpeği öldüren ve taşıyan aracın Akdeniz köyünden çıkıp Çamlıbel istikametine döndüğünü ve yaralı köpeğin hareket halinde iken vura vura öldürüldüğünün videoda net bir şekilde göründüğünü ifade etti.

İrfan Gelengül “Bu bir suç duyurusudur” diyerek yayımladığı video kaydındaki köpeği vahşice öldüren bahse konu şahısların Akdeniz köyü girişindeki benzin istasyonunda bulunan güvenlik kamerasından tespit edilebileceklerini de belirtti.