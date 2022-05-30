22 yaşındaki Çobanoğlu ağır yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında Cemaliye Çobanoğlu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 21.45 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Düzova yakınlarında, Cemaliye Çobanoğlu (K-22) 141 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LB 420 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, takla atarak karşı şeride geçti ve tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Çobanoğlu, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.