10 kamyon atık, Çevre Koruma Dairesi ekiplerince temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’ne gelen şikâyet üzerine, Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde boş araziye dökülen atıklar, Daire personeli tarafından kaldırıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre bu kapsamda 10 kamyon atık alandan alınarak Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ne götürüldü.

Açıklamada Çevre Yasasının “Alıcı ortamların içine veya üstüne ve izinli geri dönüşüm veya bertaraf etme sahalarının dışındaki alanlara atık bırakılması, boşaltılması veya atılması yasaktır” maddesine işaret edilerek buna aykırı hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu.