Zuckerberg, Harvard Üniversitesi’ne geri dönüyor

Harvard Üniversitesi’nden diploma almadan ayrılan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yılki mezuniyet töreninin konuşmacısı olarak eski okuluna geri dönüyor.
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg yıllar sonra Harvard Üniversitesi’ne geri dönüyor.
Harvard Üniversitesi’nde öğrenciyken günümüzün en popüler sosyal medya platformu Facebook’un kuran Zuckerberg, okulun veri tabanını hack’leyince okulu bırakmak zorunda kalmıştı.
Yıllar önce Harvard’dan diploma alamadan ayrılan Zuckerberg, üniversitenin mezuniyet töreninde konuşma yapması için eski okuluna davet edildi.
Zuckerberg, 25 Mayıs’ta üniversitenin 366’ncı mezuniyet töreninde yeni mezunlara hitap edecek.
32 yaşındaki Zuckerberg’in Harvard’daki tüm öğrencilerin fotoğraflarını bulmak için, üniversitenin veri tabanına girmesi gerekmişti. Veri tabanını hack’lediği ortaya çıkan Zuckerberg, disipline verilince okulu bırakmıştı.
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