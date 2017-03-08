En Üst

08 Mart 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji

Zuckerberg, Harvard Üniversitesi’ne geri dönüyor

Tarih:
Bir yorum bırakın
12 Görüntüleme
Zuckerberg, Harvard Üniversitesi’ne geri dönüyor
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Harvard Üniversitesi’nden diploma almadan ayrılan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yılki mezuniyet töreninin konuşmacısı olarak eski okuluna geri dönüyor.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg yıllar sonra Harvard Üniversitesi’ne geri dönüyor.

Harvard Üniversitesi’nde öğrenciyken günümüzün en popüler sosyal medya platformu Facebook’un kuran Zuckerberg, okulun veri tabanını hack’leyince okulu bırakmak zorunda kalmıştı.

Yıllar önce Harvard’dan diploma alamadan ayrılan Zuckerberg, üniversitenin mezuniyet töreninde konuşma yapması için eski okuluna davet edildi.
Zuckerberg, 25 Mayıs’ta üniversitenin 366’ncı mezuniyet töreninde yeni mezunlara hitap edecek.

32 yaşındaki Zuckerberg’in Harvard’daki tüm öğrencilerin fotoğraflarını bulmak için, üniversitenin veri tabanına girmesi gerekmişti. Veri tabanını hack’lediği ortaya çıkan Zuckerberg, disipline verilince okulu bırakmıştı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King