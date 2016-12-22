Zor maç olacak

Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, 25 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Yalova maçı ile ilgili Havadis’e konuştu;

EN AZ 1 PUAN İSTİYORUZ: Yalova-Baf Ülkü Yurdu derbisini çıplak gözle izlediğine ve taraftarıyla bir takımın, ev sahipliği avantajını nasıl kullandığına şahit olduğuna dikkat çeken teknik direktör Mehmet Bolkan, “Bu maç bizim için zor olacak. Ancak buna rağmen karşılaşmadan yine de en az 1 puanla dönmek istiyoruz” dedi

Coşkun KUTAY

Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Türk Ocağı, 25 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yalova maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı Siyahlılar çalışmalarını teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde, antrenör Bayram Dağgül ve kaleci antrenörü Mehmet Yeşilleme’nin, Pia Bella Oteli sahasında dün yaptırdığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Bolkan idman sonrasında, Havadis’e açıklamalarda bulundu.





Hedef devreyi ilk 4 içinde bitirmek

Hedeflerinin ilk devreyi ilk 4 içerisinde tamamlamak olduğuna dikkat çeken teknik direktör Mehmet Bolkan, “Geçen hafta oynadığımız Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasını, iyi oyun sonrasında farklı kazanarak, önemli bir 3 puan elde ettik. Geride iki maç ve 6 puan kaldı” ifadelerini kullandı.

Zirve mücadelesine odaklanacağız

“Bu hafta, zorlu Yalova deplasmanına gidiyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Mehmet Bolkan, “Bundan 3 hafta önce oynanan Yalova-Baf Ülkü Yurdu derbisini çıplak gözle izledim. Taraftarıyla birlikte bir takımın, ev sahipliği avantajını nasıl kullandığına, şahit oldum. Bu nedenle bizim için zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Ancak, biz de performans olarak iyi durumdayız. Ve bu karşılaşmadan, en az bir puanla dönmek istiyoruz. Kazanırsak, bizim için çok iyi olacak. İlk devreyi 3. veya 4. tamamlarsak, 2. devre hazırlıkları çerçevesinde yapacağımız Antalya kampı ve gündeme gelecek yeni transferlerle, tamamen zirve mücadelesine odaklanacağız. Tabii ki bu gizli hedefimizin yanı sıra, Kıbrıs Kupası şampiyonluğu da temel hedefimiz olacak” dedi.

Malpas Otel’de kamp

Başkan Fahri Altınör ve yönetiminin, Türk Ocağı’nın maddi ve manevi her türlü ihtiyacını giderdiğini söyleyen teknik direktör Mehmet Bolkan, “Cezası bu karşılaşma ile bitecek olan Deniz oynamayacak. Başka, sakat veya cezalı oyuncumuz yok. Yalova karşılaşması öncesinde, Malpas Otel’de takımı kampa alacağız” şeklinde konuştu.

Taraftar desteğine ihtiyacımız var

Teknik direktör Mehmet Bolkan ayrıca, itici güç taraftarlarının her maçta olduğu gibi, bu zorlu karşılaşmada da tribünlerde yerini almalarını arzu ettiklerini dile getirdi.