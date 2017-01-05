05 Ocak 2017

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Zokou “BAL”lanıyor

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Zokou “BAL”lanıyor
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Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın yabancı futbolcu Samuel Zokou gözünü Türkiye’ye çevirdi. Zokou ailevi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ilk devre bitmeden ülkesine gitmişti.

Küçük Kaymaklı, ara transferde adı en çok konuşulan isimler arasında yer alan ve takasta kullanmayı düşündüğü Zokou’nun dönmesini beklerken, Zokou ise Türkiye’yi tercih etti.

BAL’a denenmeye gittiği ve bu takımlardan birine transfer olmak için şansını denediği öğrenilen Zokou’nun adaya dönmemesi durumunda Küçük Kaymaklı transferde sıkıntı yaşayacak.

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Havadis Gazetesi

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