Zirvenin devamı 18 Ocak’ta

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs zirvesinde güvenlik ve garantiler konusunun ele alındığı Beşli Kıbrıs Konferansı’nın birinci oturumu tamamlandı. 18 Ocak’taki ikinci oturuma kadar çalışma grupları çalışmalarını sürdürecek

Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alındığı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferans dün KKTC saatiyle 13.30’da başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i toplantı salonunun girişinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

Liderler, Guterres ile bir süre baş başa görüşüp, daha sonra da konferansa geçti.

BM Cenevre Ofisi’nde gerçekleşen konferansa, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantörler Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katıldı.

Konferans nedeniyle Cenevre’de bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Teşkilatı Yüksek Temsilciği Federica Mogherini de toplantıda ilgili taraf ve gözlemci olarak yer aldı.

Akşam görüşmesinin ardından Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının süre talep etmesi sonrasında zirvenin 18 Ocak’taki ikinci oturumda teknik ekipler bir araya gelerek altyapı hazırlıklarını tamamlamak için çalışacak.

İlk oturum bir buçuk saat sürdü

Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alındığı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferansın ilk oturumunun ardından KKTC saatiyle 15.00’te resepsiyona geçildi.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de davet edildiği resepsiyona, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanısıra müzakere heyetleri, garantörler, siyasi parti temsilcileri, AB delegasyonu ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalışma yemeğiyle devam edildi

Uluslararası konferans, KKTC saatiyle 16.00’da çalışma yemeğiyle devam etti.

Yemekte liderlere 3’er kişiden oluşan heyetler eşlik etti.

Konferansın sabahki bölümü

Bu arada konferansın sabahki bölümünde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un birer konuşma yaptığı öğrenildi.

Kocias’ın açıklamaları ara verdirtti

Yunanistan Dışişleri Başkanı Nikos Kocias’ın, konferansın törensel başlangıcının ardından resmi ilk toplantı başlamadan önce düzenlediği basın toplantısında 23 Ocak’ta Cenevre’de garantörler seviyesinde ikinci bir zirve yapılacağı yönünde açıklamada bulunması toplantıya yansıdı.

Kocais’ın tek taraflı açıklamasının yarattığı rahatsızlık üzerine, Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafıyla istişare etmek amacıyla toplantıya kısa bir ara verilmesi talebinde bulundu.

Birinci oturum tamamlandı

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs zirvesinde güvenlik ve garantiler konusunun ele alındığı Beşli Kıbrıs Konferansı’nın birinci oturumu tamamlandı.

İkinci oturumu 18 Ocak’ta gerçekleşecek Beşli Kıbrıs Konferansı’na kadar “Güvenlik ve Garantilerle” ilgili çalışma grupları çalışmalarını sürdürecek.



AYRI KARE

Türkeş: Yunanistan çözüm istemiyor

Türkiye’de, Kıbrıs konusundan da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Al Jazeera‘ye konferansa katılımın düzeyiyle ilgili bilgi verdi. Yunanistan’ın garantilerin tamamen kaldırılması konusunda ısrarcı olduğunu söyledi:

“Çipras, garantilerin kaldırılmaması halinde toplantıya katılmayacağını söyledi. Biz garantör ülkeler olarak bir araya gelmeden, bu konuyu birlikte görüşüp tartışmadan böyle bir karar veremeyiz. Cenevre’ye gidip görüştüğümüzde bunun kararı verilecek. Bunu daha görüşmeden böyle bir şart koşmak çözüm için doğru bir yaklaşım değil.”

Yunanistan’ın çözümü istemediğini ve bu sebeple ‘sudan bahaneler yarattığını’ söyleyen Türkeş, Türkiye’nin çözüm için kararlı ve samimi adımlar attığını söyledi.