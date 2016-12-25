Zirve Kaybı: 0-0

Zirveyi yakından ilgilendiren haftanın zorlu mücadelesinde Cihangir ile lider Yenicami golsüz berabere kalırken maç sonunda iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında gerginlik yaşandı

CİHANGİR SERİYİ SÜRDÜRDÜ:

Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada 90 dakika boyunca iki takımın çabaları sonuç vermedi ve mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Cihangir bu sezon evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 26 yaptı

LİDER İKİNCİ KEZ GOL ATAMADI:

Ligin en çok gol atan takımı Yenicami ilk haftanın ardından ikinci kez bir maçta rakip ağları havalandıramadı. Puanını 36’ya ulaştıran Siyah Beyazlıların en yakın takipçisi Çetinkaya ile arasındaki fark 6’ya indi

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı (***), Hakan Gök (***), İsmail Ercan (***)

Cihangir: Mehmet (**), Fırat (**), Hasan (**), Salih (***), Mikail (***), Halil Turan (**), Charles (**) (Dk.73 Utube (*)), Yannick (**), Burak (***), Ali (**) (Dk.90+2 Eser), Ertan (**) (Dk.88 Seyhan)

Yenicami: Yusuf (**), Hüseyin (**), Mehmet Göktaş (***), Erbay (***), Rifat (**), Moses (*) (Dk.57 Ömer (**)), Adil (**), Ünal (**), Mehmet Altın (**) (Dk.90+3 Ahmet), Tansel (**) (Dk.67 Emin (*)), John (**)

K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında Cihangir konuk ettiği lider Yenicami ile golsüz berabere kaldı.

Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada 90 dakika boyunca iki takımın çabaları sonuç vermedi ve mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Cihangir bu sezon evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 26 yaptı.

Ligin en çok gol atan takımı olan Yenicami ise ilk haftanın ardından ikinci kez bir maçta rakip ağları havalandıramadı. Puanını 36’ya ulaştıran Siyah Beyazlıların en yakın takipçisi Çetinkaya ile arasındaki fark 6’ya indi.

Önemli dakikalar

4.dakikada Ali’nin ortasında Adil kafayla vurdu top yandan auta gitti.

24.dakikada Fırat’ın şutunda top auta gitti.

35.dakikada savunmadan seken topu John önünde buldu. Dönerek şutunda savunmaya çarpan top az farkla auta çıktı.

39.dakikada Ertan’ı sert şutunda top az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

dakikada Ertan-Fırat paslaşmasında Fırat en son Ali’yi gördü. Ali çaprazdan sert vurdu top üstten auta gitti. dakikada Ertan’ın şutunda top Ünal’ın kafasına çarparak direğin dibinden auta çıktı. dakikada Ali sağdan ortasında, ceza sahsında Charles topu kafa ile indirdi. Halil Turan ceza sahasında kayarak düşünce bu önemli pozisyon Cihangir adına kaçmış oldu. dakikada Hüseyin’in sağdan ortasında, ceza sahasında Ömer yerden pas verdi. Kale sahasında John’un şutunda top üst direkten geri döndü. dakikada Mehmet’in ceza sahası üzerinden şutunda top üst direğin hemen üzerinden auta gitti.

90+2. dakikada sağdan Ali’nin orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu son anda kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 son erdi.