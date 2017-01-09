Zirve hazırlıkları tamam

Tarihi zirve için Cenevre’ye giden Liderler ve heyetleri, bugün başlayacak zirvenin yöntemini dün gece Özel Temsilci Eide’nin koordinasyonda yapılan toplantı ile belirledi

Yarım asırlık Kıbrıs sorununa çözüm arayışları, bir kez daha ada dışına taşınırken, gözler İsviçre’nin Cenevre şehrine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve beraberindeki heyet, müzakerelerin yeni safhası için dün KKTC saatiyle 16.30’da Cenevre’ye ulaştı.

Adadaki iki tarafın liderleri yanında garantör ülkelerin temsilcilerinin de katılacağı 12 Ocak Perşembe günkü Cenevre zirvesi öncesinde liderler bugün, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler ofisinde müzakerelere devam edecek.

Liderler dün akşam Cenevre’de ön görüşme için bir araya geldi.

Bugün başlayacak müzakerelerin sonunda harita ve yüzdeliklerin konuşulmasının ardından perşembe günü 5’li konferansa geçilecek. Konferansın başarıyla sonuçlanması halinde, ayrıntılar için 2-3 aylık bir süreye, daha sonra da halkların oluşacak çözüm planını anlaması ve bilinçli oy kullanması için geçecek bir 3 aya daha ihtiyaç olacağından 2017 ortalarında referanduma gidilmesi öngörülüyor.

Her iki taraftan mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları da Cenevre müzakereleri ve zirvede gözlemci olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 25 kişilik; Rum lider Nikos Anastasiadis ise 36 kişilik heyetlerle Cenevre’ye gitti.

Adadan çok sayıda gazeteci de tarihi toplantıları izlemek üzere Cenevre’ye gidiyor.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ev sahipliğinde yarın başlayacak müzakerelerde, tarafların 11 Ocak’ta kendi haritalarını sunması bekleniyor.

Cenevre müzakerelerinin yarınki açılışına yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

Müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Uluslararası medyanın yoğun ilgi gösterdiği İsviçre’deki müzakerelerin üçüncü turunda, BM Cenevre Ofisi yetkilileri, adadan ve diğer ülkelerden gelecek gazeteciler için basın odası hazırladı. Müzakerelerin gerçekleştirileceği BM Cenevre Ofisi ayrıca dünya basınına görüntü ve fotoğraf servisi yapacak.

Norveçli bakan başarı diledi

Norveç Dışişleri Bakanı Børge Brende, Twitter hesabından “Kıbrıs’ta barış için çok önemli bir hafta. Büyük iş için sabır ve başarı diliyorum” diye yazarken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide heyetlerin Cenevre’ye varmaya başladığını belirtti ve Borge’ye iyi dilekleri için teşekkür etti.

Ön hazırlık yapıldı

Cenevre’de dün düzenlenen heyetler arası toplantı bir buçuk saat sürdü. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espan Barth Eide’nin koordinatörlüğünde yapılan toplantıda müzakere sürecinde izlenecek yöntem konuşuldu. Toplantının ardından iki lider de kendi ekipleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.