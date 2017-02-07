Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Çeyrek ve Yarı Final maçları çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.

İlk maçlar 28 Şubat-1-2 Mart rövanşlar ise 4-5-6 Nisan’da oynanacak.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seribaşı olarak yer aldığı kurada eşleşmeler şöyle:

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Sivasspor-Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor

Fenerbahçe-Kayserispor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşa – Çaykur Rizespor | Sivasspor – Atiker Konyaspor



Medipol Başakşehir – Akhisar Belediyespor | Kayserispor – Fenerbahçe