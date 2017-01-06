Zimbabve Çin’e 35 fil sattı

Zimbabve Milli Parklar ve Yaban Hayatı Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’e 23 Aralık’ta 35 fil satıldığı kaydedilirken, Çin’in filler için ne kadar ücret ödediği ise belirtilmedi.

Doğal yaşamı korunma çabalarının, ülkenin fildişi stoklarının ve bazı hayvanlara ait parçaların satışına getirilen kısıtlanmadan etkilendiği ifade edilen açıklamada, vahşi yaşam yönünden zengin Zimbabve’de, ülkenin güç yetirebileceğinden fazla 36 bin file sahip olduğu vurgulandı.

Fillerin yetişkin olup olmadığı konusuna ilişkin bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, 35 filin Hwange Milli Parkı’nda yakalandığı ve Çin’deki 3 parka götürüldüğü belirtildi.

Satışta uluslararası düzenlemelere uyulduğu ileri sürülen açıklamada, ülkenin daha önce Avrupa ve ABD’ye de farklı türlerde hayvanlar sattığı hatırlatıldı.

Zimbabve’deki hayvan hakları savunucuları ise etik olmadığı gerekçesiyle fillerin Çin’e satılmasına tepki gösterdi.

Zimbabve Koruma Komitesinden Johnny Rodrgues, satışın gizlice yapıldığına ve ancak 2 hafta sonra açıklandığına dikkati çekerek, “Biliyoruz ki fil yavruları annelerinden alınarak, korkunç koşullarda bu satış oldu ve buradan elde edilen paranın nasıl kullanıldığını kimse bilmiyor.” ifadesini kullandı.

ABD, 2014 yılında bu alandaki ticaretten elde edilen gelirlerin şeffaflığına yönelik şüpheler nedeniyle, Zimbabve’den eğlence ve spor amaçlı avlanan fillere ait materyallerin ülkeye girişini yasaklamıştı.

Zimbabve Milli Parklar ve Yaban Hayatı Yönetimi Başkanlığı, devlet bütçesinden herhangi bir destek almadan kendi imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Diğer yandan, hükümetin milyonlarca dolar değerindeki fil dişi stoğunu satmaya çalıştığı da biliniyor.