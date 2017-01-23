Zeki Taşcı’nın avcılıkla ilgili kitabı yayımlandı

Avcılık Federasyonu eski başkanlarından Zeki Taşcı’nın “Kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık ve Atıcılık” adlı kitabı yayımlandı.

4 yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitapta, adaya ilk ayak basan insanların avcılığından günümüz avcılığına kadarki süreç, belgelere dayalı ele alınıyor.

Kitapta arkeolojik devirlerden, Orta Çağ, Osmanlı ve İngiliz dönemlerindeki avcılık ile 1960 sonrasında Kıbrıs Türk toplumunun, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal çalkantılar içindeki av tutkusu ve bu tutkunun kurumsallaşması irdeleniyor.

Zeki Taşcı, “kitabında zaman silgisine karşı karada olsun, denizde olsun Kıbrıs Türklerinin avcılığını ve bunun yanında atıcılık olgusunu da tarihsel süreç bağlamında kayıt altına almayı ve belgelemeyi amaçladığını” ifade etti.

600 sayfalık renkli kitap, kitapçılarda ve av malzemeleri satıcılarında satışa sunuldu.

ZEKİ TAŞCI KİMDİR?

Mart 1947’de Lefkoşa’da doğan Zeki Taşcı, yükseköğreniminden sonra ülkeye dönerek kendi işini kurdu. 1987-1994 arasında Avcılık-Atıcılık Federasyonu başkanlığı yapan Taşcı, mesleki, ekonomik ve sportif pek çok dernek ve örgütte görev yaptı. 2005 yılında kurulan Yelken, Motor, Kürek Federasyonu’nda 10 yıl süreyle başkanlık görevini yürüten Taşcı, halen çeşitli derneklerde aktif görev alıyor ve avcılık yanında dalgıçlıkla da ilgileniyor.