Zafer Algöz, Deli Aşk için kadın oldu

Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Algöz’ün kadın makyajlı görüntüsünü servis etti.

Senaryosunu Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin yazdığı ‘Deli Aşk’ filminde çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak olan Zafer Algöz’ü görenler tanımakta zorlandı. CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look’un yapımcılığını üstlendiği, 10 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanan “Deli Aşk”taki rolüyle usta oyuncu Zafer Algöz seyirciyi çok şaşırtacak. “Deli Aşk” filminde konuk oyuncu olarak yer alan Zafer Algöz’ün canlandırdığı kadın karakter “Carol” için saatler süren özel bir makyaj yapıldı. Makyaj sanatçısı Derya Ergün’ün titiz çalışmasıyla usta oyuncu Algöz, Carol karakterine büründü. Oyuncu filmde, evlenme teklifi ettiği kız arkadaşı tarafından terk edilen ve onu geri kazanmaya çalışan dondurmacı Ekrem’in komik planına dahil olan geçkin güzel “Carol” karakterini canlandıracak.