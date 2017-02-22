Yüz felcine ilk 24 saatte müdahale edilmeli

Ağızdaki kaslar ve beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkileyen yüz felci, birkaç saat veya gün içerisinde maksimum seviyeye ulaşıyor. Yüz felcinin kalıcı olmaması için ilk 24 saatte müdahale edilmesi büyük önem taşıyor.

Her yaştan insanın yüz felcine yakalanma riski bulunduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Murat Koç, özellikle aşırı soğuk ve ayazın bu hastalığa zemin hazırladığına dikkat çekti.

Yüz felcinin herkeste aynı belirtileri vermediğini aktaran Dr. Koç, hastalığın belirtileri ve seyri hakkında şu bilgileri verdi:

“Yüz felcini hafif derecede geçirenlerde mimik ve kaslarda hareketsizlik ortaya çıkar. Yüz felcinin oluştuğu alana yakın olan göz bir süre sonra kapanmaz, dudak sağlam tarafa kayar, hasta ıslık çalmakta zorlanır. Dilin yarısında tat duyusu kaybolurken, hastalığın daha ağır seyrettiği durumlarda; yeme ve içmede zorlanma, konuşmada bozukluk, aşırı sese duyarlı olma, gözyaşında ve tükürük salgısında belirgin derecede artış görülür.

ŞİDDETLİ KULAK AĞRISI YÜZ FELCİNİN HABERCİSİ

Şiddetli kulak ağrısının de yüz felcinin habercisi olabildiğine vurgu yapan Koç, “Sadece yüz bölgesinin değil, kulağın arkasındaki kemiğin de korunması yüz felci riskini azaltır. Soğuk havalarda kalın giymek, kaşkol veya eldiven kullanmak bedeni korurken, yüz bölgesi için bu durum farklıdır. Yüz bölgesi direkt olarak havayla temas ettiğinden dışarıdan gelen herhangi bir müdahaleye karşı daha hassastır. Bu nedenle yüz felci en çok soğuk havayı sever ve kendini iyi koruyamayan kişileri seçer” dedi.

SAÇINIZI KURUTMADAN SOKAĞA ÇIKMAYIN

Kış aylarında soğuğun fazla hissedildiği saatlerde dışarıya mümkün olduğunca çıkmamak gerektiğini aktaran Dr. Koç’un verdiği bilgiye göre, yüzün direkt olarak rüzgar veya cereyanda kalmamasına özen gösterilmeli. Ayrıca banyo sonrası hemen dışarı çıkılmamalı, saçlar ıslak bırakılmamalı ve iyice kuruduğundan emin olunduktan sonra sokağa çıkılmalı. Aşırı soğuk hava ve ayazdan korunabilmek için kar maskesi, bere gibi aksesuarlar kullanılmalı ya da kapüşonlu montlar tercih edilmeli. Kaşkol veya atkıyla boyun ve yüz bölgesinin büyük bir kısmı da korunmalı.

YÜZ FELCİNİN KALICI OLMAMASI İÇİN İLK 24 SAAT ÖNEMLİ

Yüz felci, birkaç saat veya gün içerisinde maksimum seviyeye ulaşıyor. Kalıcı olmaması için ilk 24 saatin çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Koç, “Yüz felci belirtileri yaşayan kişinin vakit kaybetmeden KBB uzmanına başvurması gerekir. Yüz kasları için yapılan masaj ve egzersizler, tedaviyi büyük ölçüde hızlandırır. Yüz felci nadir de olsa tekrar edebilir. Eğer yüz felci tekrarlıyorsa, başka bir hastalık veya risk faktörünün olup olmadığı tespit edilmelidir” önerisinde bulundu.