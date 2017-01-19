Yusuf Beyazi yuvada

İskele Gençler Birliği, eski futbolcusu Yusuf Beyazi’yi Mormenekşe’den transfer etti

Mormenekşe’de forma giyen savunma oyuncusu Yusuf Beyazi, İskele Gençler Birliği’ne transfer oldu. Transferde doğu bölgesi takımlarının gündeminde olan Beyazi eski takımı ile anlaşmaya vardı ve dün de kırmızı-siyahlı formayı giydi.

İskele Gençler Birliği’nin Cihangir ile dün oynadığı hazırlık maçında da yer alan Yusuf Beyazi, Değirmenlik’te oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren karşılaşmada yeniden İskele forması ile mücadele etti.