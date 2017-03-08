Yurt dışında balayı yapmak isteyenlere alternatifler

Hayatınız boyunca yaşayacağınız en özel tatil olan balayınızı nerede geçireceğinize karar vermek kolay olmayabilir. Yeni hayatınıza adım atmak için yurt dışında balayı yapmak isteyenlere alternatif rotalar…
Bali, Endonezya
Dünyanın her yanından birçok çiftin tercih ettiği Bali Adaları, kristal gibi parlayan deniz suyu ve rüya gibi plajları ile mükemmel bir sahil keyfi sunuyor. Bunun yanında Bali’nin ünlü tapınaklarını gezebilir, dağ manzarasının tadını çıkartabilir ve çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz.
Paris, Fransa
Belki de en klasik balayı destinasyonlarından biri olan Paris, aşkın şehri olarak da tanınıyor. Paris’te dilerseniz birbirinden güzel müzeleri gezebilir, dilerseniz balayınızı ünlü kafelerde ve restoranlarda geçirebilirsiniz. Şehrin romantik havasına teslim olarak, balayınızı unutulmaz kılabilirsiniz.
Cape Town, Güney Afrika
Güney Afrika‘nın bu canlı şehrinde dilerseniz muhteşem plajların keyfini çıkarabilir, dilerseniz Afrika’nın doğasını keşfedebilirsiniz. Cape Town büyük ve hareketli bir şehir olduğu için sosyal ve kültürel etkinliklere de katılabilirsiniz. Üstelik Cape Town’da bulunan birçok ünlü şarap evinde lezzetli şaraplar denemek de cabası.
Santorini, Yunanistan
Son zamanların favori tatil mekanlarından biri olan Santorini, balayı çiftlerinin de ilk tercihlerinden biri oluyor. Santorini’nin büyüleyici plajlarında dinlenebilir, şirin Vespa’lar ile adayı turlayabilirsiniz. Türk damak tadına yakın Yunan lezzetlerini lezzetli şaraplar ile birleştirerek, balayınızın tadını uzun ve romantik yemekler ile çıkarabilirsiniz.
Sri Lanka
Eğer balayınızı egzotik bir yerde geçirmek istiyorsanız Sri Lanka’nın uçsuz bucaksız ormanlarında mutluluğu ve huzuru bulabilirsiniz. Okyanus kenarında ya da ormanın içindeki otellerden birini seçebilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.
Machu Picchu, Peru
Balayınızda Güney Amerika’nın gizemli ülkelerinden Peru’yu ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Arkeolojik alanları gezerek dünya tarihini daha yakından tanıyabilir, Peru’nun ünlü şamanlarına giderek ruhunuzu arındırabilirsiniz.
Hayman Adası, Avustralya
Dünyanın en büyük deniz yaşam zenginliğine sahip olan Büyük Bariyer Resifi’nde bulunan Hayman Adası’nda oldukça hareketli bir balayı geçirebilirsiniz. Uzmanlar eşliğinde dalış yapabilir, katamaran ile gezerek resiflere has canlı çeşitliliğini yerinde görebilirsiniz.
İzlanda
Son yılların popüler balayı adreslerinden biri olan İzlanda’da kuzeye has tüm güzellikleri keşfedebilirsiniz. Eğer balayınızı ilkbahar ya da sonbahar aylarında yapacaksanız, bir doğa harikası olan Kuzey Işıkları’na da şahit olabilirsiniz. İzlanda’nın meşhur sıcak su göllerinde kışın dondurucu soğuğunda bile ısınabilirsiniz.
Buenos Aires, Arjantin
Hem Avrupa’yı andıran yapısı, hem de sıcacık Latin rüzgarlarını bir arada yaşamak isteyenler için Buenos Aires mükemmel bir balayı alternatifi oluyor. Bu güzel şehirde hem tangoya ve şaraba doyabilir, hem de Avrupa şehirlerine kıyasla daha uygun fiyatlar bulabilirsiniz.
Kaynak: Tatil Sepeti
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