Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Ayrıldığı kız arkadaşının bakıcı olarak çalıştığı eve girdiği ve kızın pasaportunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Durusoy Zengin aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da ayrıldığı kız arkadaşının bakıcı olarak çalıştığı N.A.’nın evine girerek eski kız arkadaşına ait iki adet Türkmenistan pasaportu, okul diploması ve askerlik terhis belgesi çaldığı iddiasıyla aranan ve Girne’de tespit edilerek tutuklanan Durusoy Zengin aleyhinde alınan 1 günlük tutukluluk süresi doldu.

Alınan bir gün günlük tutukluluk süresinde, Zengin aleyhinde getirilen suçlamaları kabul etmezken, çalınan emareler henüz bulunamadı.

Zengin aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Suçlamaları kabul etmedi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Gencer, Durusoy Zengin’in Aralık ayında meydana gelen hırsızlık suçlaması ile ilgili tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Ali Gencer, zanlının eski kız arkadaşına ait pasaportların yanı sıra okul diploması ve askerlik terhis belgesi çaldığı iddiası üzerine arandığını ve Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Gencer, Zengin aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alındığını ve bu sürede zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve çalınan emarelerin henüz bulunamadığını kaydeden Gencer, zanlının soruşturmaya etki edecek bir durum olmadığını ifade ederek yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.