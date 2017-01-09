Yüreyi, yaktı “Kül” etti

İLK SİNGLE ÇALIŞMASI YOLDA: Ülkemiz sanatçılarından İrem Barani ve son dönemlerin güçlü seslerinden Güven Yüreyi Girne’de sahne aldı. Gecede sürpriz yaparak sahnede ilk kez “Kül” isimli Cengiz Kurtoğlu şarkısını seslendiren Güven Yüreyi büyük alkış aldı. Çok yakın bir zamanda ilk single çalışmasını piyasaya süreceğini hayranlarına müjdeledi

Girne’de hizmet veren Maxim Royal, konuklarına keyifli bir geceler yaşatıyor. Soğuk kış gecelerine rağmen ilginin yüksek olduğu eğlence İrem Barani’nin birbirinden güzel şarkılarıyla başladı. Ardından son dönemlerin güçlü seslerinden Güven Yüreyi’nin sahne aldı. Sahnelerin aranan ismi haline gelen genç şarkıcı, gecede zaman zaman duygusal şarkılarla romantik dakikalar yaşattı; zaman zaman ise hareketli şarkılarla halaylar çektirdi.

Özellikle günümüzün sevilen şarkılarına da programında yer veren Güven Yüreyi’nin performansı izlemeye değerdi. Geceye katılan konuklar arasında doğum günü süprizleri de yaşandı. Güven Yüreyi, kendisine gelen istekleri kırmadı ve gece boyunca bu şarkılara yer verdi.

Gecede özellikle Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay şarkılarına yer veren Güven Yüreyi, bir sürpriz yaparak sahnede ilk kez “Kül” isimli Cengiz Kurtoğlu şarkısını seslendirerek büyük alkış aldı. Çok yakın bir zamanda ilk single çalışmasını piyasaya sürecek olan Güven Yüreyi’nin her programında farklı repertuar oluşturarak izleyici ile buluşması Maxim Royal gecelerine ayrı bir renk katıyor.