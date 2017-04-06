Yurdaer Okur’a rol aldığı dizinin yapımcısı destek çıktı

Karadayı ve Yeter dizisindeki rolleriyle isminden söz ettiren oyuncu Yurdaer Okur yeni dizisi ‘Seni Kimler Aldı’ dizisinin setinden çıkartıldığı iddialarına açıklama geldi.

Karadayı dizisinde canlandırdığı “Savcı Turgut” karakteriyle fenomenleşen Yurdaer Okur, geçen perşembe Ercan Havalimanı’nda gözaltına alınmış, Narkotik köpeğinin ünlü oyuncunun üzerinde 1 gr. zararlı madde yakaladığı açıklanmıştı.

Dava sonuçlanana kadar adadan çıkışı yasaklanan oyuncu, cuma günü serbest kalır kalmaz Instagram’dan canlı yayın yapmış ve aynı akşam sahne aldığı “Yastık Adam” oyunundaki, rol arkadaşlarıyla video paylaşmıştı.

Yurdaer Okur, sosyal medyadan dosta düşmana “Her şey yolunda” mesajı vermeye çalışırken oyuncunun yeni bir şok daha yaşadığı ve başrolünü oynadığı yeni dizisi ‘Seni Kimler Aldı’ dizisinin kadrosundan çıkarıldığı gündeme gelmişti.

YAPIMCI AÇIKLADI

Uyuşturucu maddeyle yakalanan Yurdaer Okur’un adının ve görüntüsünün kısa süre içinde Fulya Zenginer, Yiğit Kirazcı ve Duygu Yetiş’le paylaştığı yeni dizisinin haberlerinden çıkarılması dikkat çekmişti.

Yakında seyirciyle buluşacak dizinin yapımcısı Yaşar İrvül ise Yurdaer Okur’un ‘Seni Kimler Aldı’ dizisindeki işine son verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapımcı İrvül, Duymayan Kalmasın’a “Yurdaer Okur, dizimizin kadrosunda, işine devam ediyor ve cuma günü de sette olacak” açıklamasını yaptı.