Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Öldürüldü

Brezilya’da üç gündür kayıp olan Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis’in karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis’in, karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin kuzeyinde bir aracın içerisinde yanmış şekilde bulunan cesedin, üç gündür katıp Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis’e ait olduğu belirlendi.

Brezilyalı yetkililer, büyükelçiyi öldüren kişinin, büyükelçinin eşi Fracois Amoridis ile ilişki yaşayan bir polis memuru olduğunu açıkladı.

İsmi Sergio Moreira Filho olan 29 yaşındaki Brezilyalı polisin, işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Büyükelçi Amiridis öldürülmeden önce karısı ile polisi birlikte yatakta yakaladı. Bu gelişme üzerine ikili Amiridis’i öldürme planı hazırladı.

Öldürüldükten sonra aracına taşınıp yakıldığı şüphesiYunan medyasına yansıyan haberlerde, Brezilya polisinin Amiridis’inölümüyle ilgili olduğu şüphesiyle eşi Francoise Amiridis’i ve onun sevgilis iolduğu iddia edilen Sergio Moreira’nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.Brezilya medyasına dayandırılan haberlerde, polisin Amiridis’in kaldığı evde öldürüldüğü ve daha sonra aracına taşınarak yakıldığından şüphe ettiği bilgisi paylaşıldı. Francoise Amiridis, eşinin geçen pazartesi günü kiralık bir araçla nereye gideceğini söylemeden evden ayrıldığını, daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etmişti. Kiralık araç, geçen perşembe günü içinde bir cesetle yanmış olarak bulunmuştu. Kyriakos Amiridis’in eşi, Büyükelçi’nin kayıp ihbarını Çarşamba günü yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan taziye mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’da yanmış bir araçta cesedi bulunan Büyükelçi Kyriakos Amiridis’in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Brezilya makamlarının, Rio deJaneiro kenti yakınında Nova Iguaçu bölgesinde bulunan cesedin adli tıptaki inceleme sonucu Amiridis’e ait olduğunun belirlendiğini resmen Yunanistan’a bildirdiği ifade edildi.

Yunan dışişleri camiasının, başarılı bir diplomat olan Amiridis’in ölümünden üzüntü duyduğu vurgulanan açıklamada, büyükelçinin yakınlarına taziyede bulunuldu.

59 yaşındaki Amiridis 2012’den 2016’ya kadar Libya Büyükelçiliği de yapmıştı.