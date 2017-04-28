Yunanistan’da korkunç olay

Yunanistan’ın başkenti Atina’da meydana gelen korkunç olayda 61 yaşındaki baba kızını boğarak çöp bidonuna attı. Eski polis memuru olduğu belirtilen cani baba, kızının kaybolduğunu belirterek polise başvurdu.
Polis yaptığı araştırmada korkunç gerçeği ortaya çıkartı. SORGUYA ÇEKİLEN CANİ BABA SUÇUNU İTİRAF ETTİ Polis tarafından sorguya çekilen cani baba suçunu itiraf edince 6 yaşındaki kızın cesedi çöp bidonu içersinde bulundu. Cani baba bunun bir kaza olduğunu,kızının ağlarken onu rahat hissetmek için sarılmasına karşın sıkıca sıktığını ve boğazlandığını söyledi. Babanın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi Kaynak: in-cyprus – Çeviri HK Ajans(İrfan/Gündüzler
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