Yunanistan’da 8 darbeci askerin tahliye talebine ret

Yunan mahkemesi, 8 darbeci askerin tahliye talebini reddetti. Darbeci askerler tutuklu kalacak. 8 darbeci askerin gözaltı süresi 3 ay uzatıldı.
Yunanistan’da Yüksek Mahkeme’nin Türkiye’ye iade etmeyi reddettiği 8 darbeci askerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yunan mahkemesi, 8 darbeci askerin tutuklu kalmalarına karar verdi.
Yunan mahkemesi 8 darbeci askerin gözaltı süresini 3 ay uzattı.
TÜRKİYE’YE İADELERİ REDDEDİLMİŞTİ
Yunanistan Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz hafta 8 darbeci askerle ilgili nihai kararını vermeşti. 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemesine karar verilmişti.
Yunan mahkemesinin kararı sonrası 8 darbeci asker hakkında İstanbul’da tutuklama kararı çıkartılmıştı.
Yunan Yüksek Mahkemesi’nin iade talebini reddetmesi sonrası Adalet Bakanlığı Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Yunanistan’a yeni başvuru yapmıştı.