Yunanistan Dışişleri Bakan yardımcısı: Kıbrıs müzakereleri kritik bir aşamada bulunuyor

Yunanistan Dışişleri Bakan yardımcısı Ioannis Amanatides, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerin kritik bir aşamada bulunduğunu söyledi.

Kilkis’te cumartesi günü yapılan bir etkinlik sırasında konuşan Amanatides, iç siyasi konulara değindi ve “Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakereler ve komşu ülke Türkiye ile ilişkilerimiz kritik ve tarihi bir dönemde bulunuyor” dedi.

Ioannis Amanatides, devamla, “Cenevre’de yapılan Kıbrıs konferansı ve devamla Mont Pelerin’de uzmanlar düzeyinde yapılan görüşmelere baktığımızda, tartışılan konular ve özellikle anakronik garantiler sisteminin sona erdirilmesi ve Türk ordusunun adadan ayrılması konusu devam edilen tartışmalarda sarih bir gelişmedir” dedi.

Kıbrıs, Türkiye`nin adanın kuzeyini istila ve işgali sonucu 1974’ten bu yana bölünmüş bulunuyor. İki toplum lideri, Cumhurbaşkanı Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Akıncı, adayı federal bir çatı altında yeniden birleştirmek amacıyla 2015 Mayısından bu yana BM gözetiminde müzakereler yapıyorlar.

12 Ocak tarihinde Cenevre’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gözetiminde Kıbrıs için konferans yapıldı. Konferansa, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı ve garantöre ülkeler: Yunanistan, Türkiye ve Britanya’nın dışişleri bakanları katıldılar. Avrupa Birliği söz konusu konferansa gözlemci olarak katıldı. Kıbrıs konferansı sırasında, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerin kritik bir başlık olan garantiler ve güvenlik konusu ele alındı.

Çalışma heyetleri 18-19 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında bir araya geldiler. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, konferansın ardından yaptığı açıklamada, “Konferans’ta verilen talimat başarıyla tamamladı” dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı