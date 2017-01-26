Yunanistan 8 darbeci askerin iadesini reddetti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci asker için nihai karar verildi. Yunanistan Yüksek Mahkemesi 8 askerin tümü için Türkiye’ye iade talebini reddetti.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 askerin Türkiye’ye iadesine ilişkin kararını açıkladı.

Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemesi yönünde karar verildi.

Yüksek mahkemenin, dört yüzbaşı, iki binbaşı ve iki başçavuş hakkındaki kararı bugün vermesi bekleniyordu.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, “Hükümet, Yüksek Mahkeme’nin kararlarına saygı duyacak” açıklaması yapmıştı.

Atina Avukatlar Derneği eski başkanı Dimitris Paksinos da, “Üç savcı iade edilmemelerini önerdikten sonra iade edilmelerini isteyecek başsavcı olamaz. Hangi savcı İnsan Haklarına ilişkin Avrupa Sözleşmesi’ne karşı çıkabilir” demişti.

TÜRKİYE İADELERİNİ İSTEMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye’ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde elleri kelepçelenerek mahkemeye getirildi.

DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina’daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye’nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye’ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

PAZARTESİ ERTELENMİŞTİ

Darbeci subaylar hakkındaki nihai kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir hakimin kaza geçirmesi, diğer 2 hakimin de kesin görüş bildirmemeleri nedeniyle duruşma bugüne ertelenmişti.