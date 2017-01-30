Yunan engeli

Yunanistan yine yaptı yapacağını.

Önüne çıkan fırsatı kaçırmadı.

15 Temmuz darbesinde fiilen rol üstlenen ve Türkiye’den kaçarak kendisine sığınan askerleri Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.

Meğer bu ilk değilmiş.

Hürriyet Gazetesi’nin haberinden öğrendiğimize göre son on yılda Yunanistan Türkiye’nin talep ettiği elli teröristten hiçbirini iade etmemiş.

Türkiye’nin iade konusundaki taleplerini almış ama anlaşmaya rağmen bu konuda adım atmamış.

Gelinen aşamada darbeci askerleri de iade etmeyen Yunanistan Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine katkı yapacak bir adımı daha atmış oldu.

Kıbrıs konusunun çok kritik bir dönemeçten geçtiği bu günlerde Kıbrıs konferansının geleceği Türk-Yunan ilişkilerine çok bağlı.

Bu ilişkilerin gerilmesi süreci de doğrudan ve olumsuz yönde etkiliyor.

Zaten Yunanistan’ın da istediği bu.

Yunanistan Kıbrıs müzakere sürecine ilk freni Mont Pelerin’deki görüşmeler sırasında yaptı.

Birinci Mont Pelerin zirvesi sırasında Rum Lider Nikos Anastasiades ara talep ederken, bunun esas nedeni Yunanistan’ın ne yapacağı konusunda durumun net olmaması idi.

Anastasides ara talebini “Bu konuları AKEL ile konuşmak için zamana ihtiyacım var” diyerek talep etmişti ama işin aslında Atina ile istişarelerde bulunmak için ara talep ettiğiydi.

Aranın ardından toplanan ikinci Mont Pelerin zirvesi Yunan Dışişleri Bakanı Kocias’ın engeline takıldı.

Ve Yunanistan’ın garanti ve güvenlik konusunda ortaya koyduğu ön koşullar Mont Pelerin zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu.

Perde gerisinde ortaya konulan yoğun diplomatik çabalar sonrasında Kıbrıs müzakereleri Yunanistan’a rağmen son safhaya taşındı.

Cenevre’de Kıbrıs Konferansı toplandı.

Ama Cenevre’de Türkiye,İngiltere ve Kıbrıs Türk tarafı “hemen şimdi bu konuları görüşelim ve ne yapılabileceği ortaya çıksın” derken, Yunan Dışişleri Bakanı hazır olmadığını söyleyerek ara talep etti.

Süreci yine frenledi.

Şimdi ise Yunanistan Kıbrıs konusunda ayni masa etrafında oturup anlaşması gereken diğer bir garantör olan Türkiye ile ilişkileri gerecek adımlar atıyor.

Türkiye’nin sinir uçlarına basıyor.

Niyet belli…

Kıbrıs Konferansı’nın sonuç üretmeyecek bir yapıya dönüşmesi…

Ama bir şekilde de devam etmesi..

Kıbrıs Rum tarafı da bundan rahatsız değil.

Aceleleri olmadığını ikide birde zaten söylüyorlar.

Sonuçta Kıbrıs Konferansı dün de yazdığım gibi bu gibi nedenlerden ivme kaybediyor.

İşin ruhu ölüyor…