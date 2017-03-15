Yükseköğretimdeki son gelişmeler masaya yatırıldı

Ülkenin öncü sektörlerinden yükseköğrenimdeki son gelişmeler Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda masaya yatırıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 15 üniversitesi ve 93 bin öğrencisiyle KKTC’nin artık eğitim adası olduğunu söyledi.

Berova, Yükseköğretim Yasası’nın üniversitelerin denetlenmesi ve koordinasyonunu YÖDAK’a verdiğini kaydetti. Berova, yasanın yürütme yetkisinin ise Bakanlar Kurulu’nda olduğunu, bunun da uygulamada ortaya çıkacak aksaklıklarda sorumluluğun devlette olacağı anlamını taşıdığı ifade etti.

Bakan Berova bu sabah üniversite rektörleri ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda yükseköğretimdeki gelişmeler ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Berova, toplantıda yaptığı konuşmada yükseköğrenimin ülke için en önemli alanlardan olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumla paylaşım görevlerine işaret eden Berova, bugünkü toplantıda ülkedeki üniversitelerin bu konularda hangi noktada olduğunun ele alınacağını söyledi.

Yükseköğretim Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini ve onay için Cumhurbaşkanlığı’nda olduğunu hatırlatan Berova, toplantıda yasanın getireceği yenilikleri de tartışma olanağı bulacaklarını ifade etti.

Bakan Berova, 93 bin öğrenci ve 15 üniversite ile KKTC’nin bugün artık eğitim adası olduğunu da vurguladı.

VEHBİ: “ÜNİVERSİTELER ÜLKE VARLIĞI VE GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Asım Vehbi toplantıda yaptığı konuşmada, üniversitelerin ülke için önemine vurgu yaptı.

Üniversitelerin ülke varlığı ve geleceği için önemine değinen ve bu bağlamda devletle işbirliğinin gerekli olduğunu anlatan Vehbi, bugünkü toplantının bu açıdan önem taşıdığını kaydetti.

GAÜ Rektör Vekili Prof Dr Ali Haydar da toplantının önemine vurgu yaparak, üniversitelere toplantı çağrısı yapan Bakan Berova’ya teşekkür etti

YÜKSELEN: “TOPLANTININ BİR SONRAKİ YILA HAZIRLIK YAPILAN BİR DÖNEMDE YAPILMASI OLUMLU”

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, üniversitelerin bir sonraki yıla hazırlık yaptığı dönemde böyle bir toplantı yapılmasının olumlu olduğunu kaydetti.

Yükselen gelecek yılı hep birlikte planlamanın tüm paydaşlar için olumlu olacağını dile getirdi.

NADİRİ: “KKTC’NİN EN ÖNEMLİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİ…”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof Dr Halil Nadiri, “KKTC’nin en önemli sektörlerinden biri olan yükseköğrenim konusundaki bu toplantı büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Nadiri, ileriye yönelik fırsat ve tehditleri değerlendirmek açısından böyle toplantılara ihtiyaç olduğunu anlattı.

BAYKAL: “NİTELİĞİN ARTIRILMASI YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALARI MEMNUNİYETLE İZLİYORUZ”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, üniversitede yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.

Baykal eğitimde nicelikle birlikte niteliğin de artırılması yönündeki çabaları memnuniyetle takip ettiklerini de söyledi.

GÖKSEL: “KIBRIS’TAKİ EN ÖNEMLİ SEKTÖR EĞİTİM SEKTÖRÜDÜR”

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, “Kıbrıs’taki en önemli sektör eğitim sektörüdür” dedi.

Göksel, hem bugünkü durumun doğru tespit edilmesi hem de geleceğe yönelik stratejik planların yapılması açısından toplantının önemli olduğunu kaydetti.

SAYDAM: “YASA BÜYÜK ORANDA GÖRÜŞLERİMİZİ YANSITIYOR”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Saydam, toplantı düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hazırlanan yasanın büyük oranda görüşlerini yansıttığını ifade eden Saydam, tüzüklerin hazırlanması aşamasında katkı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

ÇİÇEK: “ÜNİVERSİTE DEVLET İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Müslüm Çiçek, bu tip toplantıların sürekliliğinin olmasını istedi.

Çiçek üniversite devlet işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

ÇAĞLAR: “NÜFUSUNUN 3’TE 1’İ ÖĞRENCİ OLAN BİR TOPLUMA DÜNYADA AZ RASTLANIR”

Ada Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adil Çağlar konuşmasında, “Nüfusunun 3’te 1’i öğrenci olan bir topluma dünyada az rastlanır” dedi.

Çağlar, Yükseköğretim Yasa’nın geçmesinin önemli olduğunu kaydetti.

BEKTAŞ: “ÜLKEDE YETERİNCE ÜNİVERSİTE VAR”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Bektaş, ülkede yeterli sayıda üniversite olduğunu, bu bağlamda yeni yasa ile yeni üniversite kurulmasının ciddi koşullara bağlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bektaş, üniversitelerin, YÖDAK’ın ve Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği içinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

ÖZKARAMANLI: “YÖNETMELİK VE TÜZÜKLER GEÇİRİLMELİ”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı da konuşmasında DAÜ hakkında bilgi verdi.

Özkaramanlı, Yükseköğretim Yasası’nın olumlu olduğunu ancak yönetmelik ve tüzüklerin geçirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

KAHYA: “ADANIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ADASI HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PLANLAMA YAPILMALI”

İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü Rektörü Ercan Kahya, İTÜ hakkında bilgi verdiği konuşmasında, adanın eğitim ve araştırma adası haline gelmesi için gerekli planlamaların yapılması gerektiğini söyledi.

SALİHOĞLU: “TÜBİTAK PROKOLÜ DEVREYE GİRMELİ”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, araştırmanın önemine dikkat çekti.

Salihoğlu, bu yönde bakanlıktan ve hükümetten talepleri olacağını dile getirerek, TÜBİTAK Protokolünün devreye girmesini de istedi.

ÖZTOPRAK: “EN BÜYÜK EKSİKLİK DENETİM”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak eğitimde kaliteye gerekli önemin verildiğini düşünmediğini iletti.

Eğitimde en büyük eksikliğin denetim olduğunu dile getiren Öztoprak, üniversitelerin ve programların daha sıkı denetlenmesini istedi.

GÜLEÇ: “TOPLU TAŞIMA KONUSU ELE ALINMALI”

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof Dr İsmail Güleç, eğitim planlaması kapsamında toplu taşıma konusunu da ele alınması gerektiğini belirtti.

Güleç toplantıdan duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

ÖKSÜZOĞLU: “BU GİBİ TOPLANTILAR ÖNEMLİ”

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Vekili Doç. Dr. Gizem Öksüzoğlu konuşmasında üniversite olarak yürüttükleri faaliyetlere değindi.

Öksüzoğlu, bu ve benzeri toplantıların önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

BEROVA: “YÜKSEKÖĞRETİM YASASI ÜNİVERSİTELERİN DENETLENMESİ VE KOORDİNASYONU GÖREVİNİ YÖDAK’A VERDİ”

Konuşmaların ardından yeniden söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova, Yükseköğretim Yasası’nın üniversitelerin denetlenmesi ve koordinasyonunu YÖDAK’a verdiğini kaydetti.

Berova, yasanın yürütme yetkisinin ise Bakanlar Kurulu’nda olduğunu, bunun da uygulamada ortaya çıkacak aksaklıklarda sorumluluğun devlette olacağı anlamını taşıdığı anlattı.

Berova, TÜBİTAK fonları konusunda ise Türkiye’deki ilgili bakanlıkla temas içinde olduklarını kaydetti.