Yorgos Lukaidis: AKEL’i dinlemiş olsalardı…

DİSİ’nin Sunduğu Yasa Tasarısı Önerisi Hakkında AKEL’den tepki geldi.



AKEL – Sol – Yeni Güçler Meclis Grubu Sözcüsü Yorgos Lukaidis yarafından yapılan açıklamada, “AKEL’i dinlemiş olsalardı bu tartışmanın yapılmasına gerek olmayacaktı” denildi.

Açıklama şöyle:

AKEL’i dinlemiş olsalardı ve Enosis, Grivasçılık ve EOKA-B’cilik özlemi içerisinde olmaya devam edenlerin provokatörce getirdikleri tüzük değişikliği reddedilmiş olsaydı, bu tartışmanın yapılmasına gerek olmayacaktı. Ancak maalesef bizi dinlemediler ve yaklaşık bir aydır Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında büyük zarara yol açıldı. Bugünkü açıklamada bu noktaya nasıl gelindiği ve müzakerelerin kesintiye uğramasında var olan sorumluluklar konusuna girmeyeceğim.

Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) tarafından sunulan somut bir yasa önerisi önümüzde bulunuyor. AKEL olarak somut meseleler hakkında kararnamelerle karar verme yetkisinin hükümete verilmesi konusunda her zaman çekincelerimiz vardı ve olmaya devam etmektedir. Bu konuyla ilgili de tamamen aynı çekinceleri taşımaktayız. Ancak bu somut konuyla ilgili özel koşullar, kesintiye uğramış olan müzakerelerin yeniden başlaması çabasını kolaylaştırmak için, bizi, DİSİ’nin değişiklik önerisini desteklememiz yönünde karar almaya götürmüştür. Biz, müzakereler olmaksızın, Kıbrıs sorununun çözümü için, yurdumuzun yeniden birleşmesi için, Kıbrıs’ın kurtuluşu için ne perspektifin, ne de umudun olamayacağını çok iyi biliyoruz.

Bu nedenle, ihtimal ki kimilerinin müzakereleri kati kesintiye götürme teşebbüsüne bizim yardımcı olmamız hiçbir biçimde söz konusu olamaz. Böylesi bir şeyi -ola ki- arzulayanlar kim olursa olsunlar, onlara bu teşebbüslerinde bizim yardımcı olmamız kesinlikle söz konusu olamaz. Tam aksine, biz, müzakere sürecinin tekrar rayına girmesi için, daha ilk andan itibaren yaptığımız gibi, çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz ve AKEL’in DİSİ’nin değişiklik önerisini destekleme yönündeki kararı bu çerçevede görülmelidir.

Ve son bir şey daha eklemek istiyorum. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk tarafından onaylandığı takdirde alınacak olan bu kararın uygulanmasının takipçisi olacağız. Bakanların veya her hangi bir bakanın keyfi bir biçimde hareket ettiğini gözlemlediğimiz takdirde, Meclis, okullarda bu kategorideki kutlamalar hakkında kararnamelerle karar verme hakkını o bakandan alma hakkına sahiptir.