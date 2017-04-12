O Yolu Açın Artık…

Bu hafta size naftalinlenmiş eski bir yazımı sunuyorum. Sanırım 2009 yılında yazdığım bu yazı sanırım, Girne trafiğinin tam keşmekeş olduğu günümüzde orada yazılanlar ve tedinilen talepler daha çok geçerli oldu. Günümüzde LefkoşA’dan Beylerbeyi, Ozanköy,Çatalköy, Arapköy,Esentepe ve sonrasına gidecek olan insanların araçları ile o keşmekeşe mahkûm olması hiç adil değildir. Bu nedenle açın artık o yolu diyorum ve 2009 yılında çıkan yazımı bir kez daha yayımlamak ihtiyacı duyuyorum

MAKARİOS’UN EVİ , MEĞER MAKARİOS’UN EVİ DEĞİLMİŞ.

Bilirsiniz, LefkoşA’dan Girne ye gelirken, Ciklos diye anılan virajı geçtikten hemen sonra, sağ kolunuz tarafında yüksek tepelere kurulmuş müthiş görünümlü bir yapı vardır. 1974 den günümüze artan yapılaşmaya rağmen hala etrafı meskûn değildir. Belki askeri bölgede olmasından belki de konumunun zorluluğundandır, yakın çevresinde hiç yeni bina yapılamamıştır. İşin enteresanı görüntüsü itibarı ile de hala ilk bakışta insanların ilgisini çekecek kadar da güzeldir.

Bu yer biz Kıbrıslı Türkler’in çoğu tarafından hep, Kıbrıs Cumhuriyetinin İlk Cumhurbaşkanı Makarios’un yazlık evi yada sarayı olarak bilinmektedir. Bir kartal yuvası görünümünde olup Çatalköy den Lapta’ya tüm kuzey sahillerini gözlemleyecek bir panaromik sunuma sahiptir. Kıbrıs’ın bu müthiş manzaralı ,bir o kadar da ilginç mimarisi olan yapısının aslında Makarios dan çok önce de var olduğunu , hatta buranın bir Osmanlı Paşası tarafından yapıldığını biliyormuydunuz.? Ben bilmiyordum. Nasıl bileyim ki, Türkiye den gelen turistlere bile ancak çok uzaktan “Makarios’un Sarayı” olarak gösterilen bu yer hakkında değişik bir bilgimin olmasını beklemek mümkün mü ?

Oysa kazın ayağı öyle değilmiş. Osmanlının Kıbrıs’a gönderdiği güçlü paşalar dan Süleyman Paşa yaptırmış o binayı. Ardından İngiliz valiler de

kullanmış. Ve sıkı durun, siz bakmayın öyle kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde göründüğüne. Tam önünden birde yol geçiyormuş, Bu yol Girne’ye inmeden Beylerbeyi’ne ulaşımı sağlarmış ve 20Temmuz 1974 den beri sivillere kapalı imiş. O zamanlar kapatılmasının mutlaka haklı gerekçeleri vardır ama, artık günümüzde yaşanan trafik sıkışıklığında, bu yolun değerlendirilmesi zamanının geldiği inancındayım. Kaldı ki Makarios’un yada Süleyman paşanın evi de, ayni “Mavi Köşk” gibi sivil halkın ziyaretine açılmalı, bu tarihi mimari eserin halk tarafından yakından görülmesi sağlanmalıdır. Bu sayede hem yoğun trafikten kaçacaklara bir alternatif yol, hem de insanların kendi ülkelerinin tarihi bir anıtını daha iyi tanımaları sağlanacaktır. Lütfen! 1974 deki sakıncalar yoksa artık açın bize bu yolu. Açın bu tarihi yapıyı…

ANLAYAMADIKLARIM

Bir Kıbrıslılık tartışmasıdır gidiyor. Ben insanları anlayamıyorum. Ah bir aynı “Dünyalı” olduğumuzu anlayabilseler.

HAFTANIN BANA GÖRE; EN ÖNEMLİ OLAYLARI

1- Toplumlar Arası Görüşmelerin yeniden başlaması

2- Stockholm’da ki terör saldırısı

3- Turizm Bakanlığının Turistlere yönelik bahçe ziyaretleri başlatması