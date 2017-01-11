Yollar ne zaman tamir edilecek

Gemikonağı ve Lefke’de bulunan bazı çukurlu yollar bölge halkını çileden çıkardı. Kasım ayındaLefke Belediye’si tarafından açılan ihale’nin ardından aylar geçmesi bölge halkını harekete geçirdi. İhaleyi kazanan S. Koroglu Construction’ın aylar geçmesine rağmen iş başlatmadığını söyleyen vatandaşlar, yolların tamir edilmesini istediler.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke ve Gemikonağı bölgesinde yollarda oluşan çukurlar bölge halkını harekete geçirdi. Bölge’de yaşayan vatandaşlar yağmurunda yağması ile derinliği yarım metreyi bulan çukurlardan dolayı arabaları’nın zarar gördüğünü söyledi. Geçtiğimiz Ekim ayında belediye tarafından çıkılan ihaleyi hatırlatan vatandaşlar, yol yapım çalışmalarının bir an önce başlamasını istedi.

Konu ile ilgili gazetemize şikayette bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencisi Ahmet Coşkun yollarda oluşan çukurlar yüzünden arabasının zarar gördüğünü söyledi. Üç yıldır Lefke’de ikamet ettiğini söyleyen Coşkun, “ Büyük masraf yaparak Türkiye’den getirdiğim araba Lefke’de bulunan yollar yüzünden neredeyse kullanılmaz hale geldi” dedi. Yollar yüzünden araba süremez hale geldiklerini söyleyen Coşkun yetkililerden yolların tamir edilmesini istedi.