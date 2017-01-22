Bu yol tehlike saçıyor!

Lefkoşa-Mağusa anayolu ile Taşkent anayolunu birbirine bağlayan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin önündeki servis yolunda asfalt içindeki çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor

Duygu ALAN

Lefkoşa-Mağusa anayolu ile Taşkent anayolunu birbirine bağlayan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin önündeki servis yolunda çukurlarlar iyice derinleşti.

Her gün onlarca sürücünün kullandığı yolda bu dev çukurlar hem sürücünün canını tehlikeye sokuyor hem de araçların hasar görmesine neden oluyor. Gün geçmiyor bir sürücü bu çukurlardan nasibini alıyor. Yoldaki kusur, hava karardıktan sonra sürücüler için daha tehlikeli bir hal alıyor.

Söz konusu yolda özellikle asfaltın kusurlu olduğu bölgede yeteri kadar aydınlatma olmadığı için hemen her akşam bir sürücü aracı ile bu yoldaki derin çukurlara düşüyor.

Sürücüler isyan ediyor, yetkililer duymuyor

Güzergahını kullanan sürücüler, yoldaki kusurların giderilmesi yönünde basın aracılığı ile defalarca yetkililere çağrıda bulundu ancak vatandaşın sesini duyan olmadı.

Devletin ilgili kurumlarının ilgisizliği sürücüleri isyan noktasına taşıdı.

Havadis’e konuşan bazı sürücüler, “Devlet, asfaltlama yapmaktan acizse en azından çimento ile bu çukurlar doldurulsun” dedi.

Bazı sürücüler de çukurların etrafındaki uyarıcı dubaların tehlikeyi önlemeye yetmediğini söyleyerek yolun ilgili kısmının aydınlatılması gerektiğini de kaydetti.