Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Mutluyakalı 66 yaşındaki Kamuran Arsan, bugün öğle saatlerinde aracıyla seyahat ederken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis, Arsan’ın kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulduğunu belirtirken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, bugün saat 12.00 sıralarında Mutluyaka-Tuzla istikametinde kendi kullandığı araçla tek başına seyahat eden Kamuran Arsan (E-66), muhtemelen rahatsızlanması sonucu aracının kontrolünü kaybederek 300 metre kadar tarlada ilerledikten sonra bir taş bende vurarak durdu.

Olay yerine yakın bir kişinin ifadesine göre, aracından inip yere oturan Kamuran Arsan burada hayatını kaybetti.

Arsan’ın kalp krizi geçirdiği üzerinde durulduğunu belirten polis, soruşturmasını sürdürüyor. Arsan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.