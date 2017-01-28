Yoğun çalışıyorlar

Kıbrıs‘ta bir ilke imza atan VB Model & Oyunculuk Atölyesi alanında uzman eğitmen kadrosu ve danışman hocaların verdikleri 2 günlük ücretsiz derslerin ilk etabı tamamlandı

Kıbrısın ödüllü modacısı Ali Kerim Yahi ile moda tasarım eğitimleri, oyunculuk eğitimlerinde ise Leman Yavaş ve genç yönetmen Ömer Evre, diksiyon eğitiminde Burç Tunçer’la çalışan öğrenciler, modellik ve zerafet derslerini Buket Akpunar ve Nutkun Tezcan ile ilk günü yoğun bir taleple geçirdi.

Atölyenin 2.Workshotp eğitimini Profesyonel Makyaj Tasarım eğitimini Bahar Denizoglu ve ekip hocalarıyla güzel bir eğitim günü geçirdi.