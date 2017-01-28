28 Ocak 2017

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Yoğun çalışıyorlar

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Yoğun çalışıyorlar
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Kıbrıs‘ta bir ilke imza atan VB Model & Oyunculuk Atölyesi  alanında uzman eğitmen kadrosu ve danışman hocaların verdikleri 2 günlük ücretsiz derslerin ilk etabı tamamlandı

 

Kıbrısın ödüllü modacısı Ali Kerim Yahi ile moda tasarım eğitimleri, oyunculuk eğitimlerinde ise Leman Yavaş ve genç yönetmen Ömer Evre, diksiyon eğitiminde Burç Tunçer’la çalışan öğrenciler,  modellik ve zerafet derslerini Buket Akpunar ve Nutkun Tezcan ile   ilk günü yoğun bir taleple geçirdi.

Atölyenin 2.Workshotp eğitimini Profesyonel Makyaj Tasarım eğitimini Bahar Denizoglu ve ekip hocalarıyla güzel bir eğitim günü geçirdi.

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Havadis Gazetesi

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