YKP’nin 13. Olağan Kurultayı bugün yapıldı

Yeni Kıbrıs Partisi 13’üncü Olağan Kurultayı bugün yapıldı.

Parti Meclisi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Kurultay Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda gerçekleştirildi.

Kurultay dünyanın her yerinde hayatını kaybeden devrimciler için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Divan oluşumuna geçilen Kurultay’da divan başkanlığını Rasih Keskiner yürüttü.

Kurultay’da konuşan YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, partinin 28 yıllık örgütlü yürüyüşünün devam ettiğini belirterek, değişmeyecek tek şeyin değişimin ta kendisi olduğunu kaydetti.

Kanatlı, Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirerek, bu dönemde emek mücadelesine daha da yoğunlaşmaları gerekeceğini söyledi.

Kanatlı’nın konuşmasının ardından parti meclisi raporları görüşüldü.

Karar tasarılarının da ele alındığı Kurultay’da tüzük değişikliği önerileri de karara bağlandı.