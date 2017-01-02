02 Ocak 2017

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Kıbrıs

YKP: ILO sözleşmelerine aykırı davranışlara son verilmeli

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YKP: ILO sözleşmelerine aykırı davranışlara son verilmeli
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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), CAS çalışanlarıyla ilgili olarak İş Yasası ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine aykırı davranışlarda bulunulduğunu öne sürerek buna son verilmesini talep etti.

YKP  Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü CAS çalışanları hakkındaki açıklamaları nedeniyle eleştirdi, CAS çalışanlarına dayanışma belirtti.

Kanatlı,  Meclis’in 1993 yılında kabul ettiği ILO Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Numaralı Sözleşmesi (Onay) Yasası”nın ilgili maddesinde  örgütlenme hakkına dikkat çekerek, “Belli ki Özgürgün Meclis’in çıkardığı yasalardan haberdar olma veya onlara uyma niyetinde değildir” iddiasında bulundu.

İş Yasası’nda da sendikaya üye olma  ve işyerinde yasal eyleme katılma hakkı tanındığını belirten Kanatlı, “Özgürgün  yasalar ve uluslararası sözleşmelerle garanti alıntına alınmış sendikalaşmaya ve sendikal mücadeleye karşı yasa tanımaz açıklamalar yapmak yerine, İş Yasası’nın 16. maddesi hilafına uygulama yapan CAS yönetim kuruluna karşı işten durdurmaların ilgili madde çerçevesinde yasadışı olduğundan dolayı yasal işlem başlatması gerekir” dedi.

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Havadis Gazetesi

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