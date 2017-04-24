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25 Nisan 2017

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Kıbrıs

Yine kadına şiddet!

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Yine kadına şiddet!
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Kuzey Kıbrıs’ta kadına şiddetin önüne geçilemiyor. Girne’de meydana gelen olayda yine genç bir kadın bir erkek tarafından darp edildi.

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Haber Kıbrıs’a ulaşan Buse S. isimli genç kadın bu sabah başından geçenleri anlattı. Sadece arkadaşım dediği bir adam tarafından darp edilen Buse S. “böyle bir olayı susup kabullenmek istemiyorum, şikâyetçiyim, bu insanların adada barınıp burasını daha fazla kirletmelerini istemiyorum” dedi. Bu sabah 03.50 sularında Emre K.isimli şahsın kendisini darp ettiğini anlatan Buse S. kaşına ve gözüne aldığı darbelerle hastanelik oldu. Olayın ardından polis karakoluna gidip şikayetçi olan Buse S. aynı şahsın yine saldırmasından korktuğunu ve kendisini güvende hissetmediğini kaydetti.

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