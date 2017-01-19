19 Ocak 2017

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Yine Hindistan yine toplu tecavüz!

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Yine Hindistan yine toplu tecavüz!
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Hindistan’da toplu tecavüz olaylarına bir yenisi daha eklendi… Bu kez 12 yaşındaki zihinsel engelli bir kız çocuğu, gittiği okulun müdürü ve üç öğretmeni tarafından tecavüze uğradı.

İngiliz Independent’ın The Indian Express gazetesinden aktardığı habere göre, küçük kız aynı okulda çalışan annesi tarafından çatı katında üstü başı dağınık halde bulundu.

Hindistan’ın Bihar eyaletindeki Kako kentinde yaşanan korkunç olayı polise haber veren anne okul müdürü Aju Ahmed ve diğer 3 öğretmen hakkında şikayette bulundu.

Anne, polise verdiği ifadede zihinsel engelli kızının toplu tecavüze uğradığını tarif ettiğini anlattı. Okul müdürü ve öğretmenlerin polisten kaçtığı öğrenildi.

Gazeteye konuşan anne, “O benim tek çocuğum. Bakacak kimse olmadığı için onu okula getiriyorum” dedi.

Hindistan basınında çıkan haberlerde kızın iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğu yazıldı.

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Havadis Gazetesi

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