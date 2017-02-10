Yıldırım: İnşallah 16 Nisan’da referandum yapılacak

TC Başbakanı Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak.” dedi.

Binali Yıldırım, Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde cuma namazı sonrası kendini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, Aksaray’a giderken Acıgöl’e uğradığını dile getirerek, “Biraz geç kaldık ama önemli değil. Sizi görmemiz lazımdı. Sizinle hasret gidermemiz lazımdı. Onun için buradayız. Milletvekillerimiz yolda Acıgöl’ü anlattılar bize. Acıgöl, AK Parti iktidarı boyuncu hep yüzümüzü ak eden, her seferinde de bayrağı biraz daha yukarıya çıkaran mübarek insanların yaşadığı bir yer. Şimdi bugün belli oldu, Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini imzaladı, gün de belli oldu. Büyük gün 16 Nisan” dedi.

“Acıgöl hazır mı?” diye soran Yıldırım, vatandaşların “Evet” cevabı üzerine, “İşte Acıgöl, işte Türkiye. Hiç farkı yok. Nevşehir Acıgöl bizim en müstesna, Anadolu’nun çok güzel bir köşesi. Tarihiyle, bereketli topraklarıyla ve her şeyden önce 24 ayar insanıyla farklı bir yer Acıgöl. Ağanın eli tutulmaz. Yüzdeyi siz koyun. Yüzde 88’i görmüş Acıgöl, yüzde 98’i de görür evelallah.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, konuşması sırasında vatandaşların “Üniversite istiyoruz Sayın Başbakanım” diye seslenmeleri üzerine de şunları kaydetti:

“İşi büyüttünüz. Canınız sağolsun. Her şey olur. Yeterki birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Efendim, bu anayasa değişirse bölünecekmiş Türkiye. Hadi oradan. Teröristler de aynısını söylüyor, PKK aynısını söylüyor, FETÖ ahir zaman şeytanı da aynısını söylüyor. Türkiye’nin birliğinin, beraberliğinin teminatı Acıgöl’dür. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. İşte bu kadar. Esas olan budur. Gerisi angarya.”

‘İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak’

Tc Başbakan Yıldırımı, “Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak.” dedi.

Başbakan Yıldırım, El Bab’da Rus uçağının kazaen TSK unsurlarının bulunduğu binayı vurmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kremlin’in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.”

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da cuma namazını Başbakan Yıldırım ile Nevşehir’in Acıgöl ilçesindeki Merkez Camisi’nde kıldı.

Muhabir: Orhan Canbulatel,Behçet Alkan